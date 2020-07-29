Вместо Кучмы ТКГ может возглавить Кравчук, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должность главы ТКГ по Донбассу, которую до вчерашнего дня возглавлял Леонид Кучма, могут занять несколько кандидатов.
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Об этом он рассказал на брифинге после посещения больницы "Охматдет", в среду, 29 июля.
В частности, среди главных претендентов вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.
У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация, - сказал президент.
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Зеленский отметил, что главой ТКГ станет один человек. Все другие кандидаты будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.
Напомним, Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в ТКГ. Зеленский поблагодарил Кучму за работу, которая способствует достижению мира на Донбассе.