Вместо Кучмы ТКГ может возглавить Кравчук, - Зеленский

Президент заявил, что на эту должность есть несколько претендентов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что должность главы ТКГ по Донбассу, которую до вчерашнего дня возглавлял Леонид Кучма, могут занять несколько кандидатов.

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Об этом он рассказал на брифинге после посещения больницы "Охматдет", в среду, 29 июля.

В частности, среди главных претендентов вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.

У нас есть несколько претендентов. Один из претендентов, вы знаете, наш вице-премьер-министр Резников. Мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. И есть еще пара кандидатур. В ближайшие дни будет официальная информация, - сказал президент.

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Зеленский отметил, что главой ТКГ станет один человек. Все другие кандидаты будут в той или иной мере участвовать в работе по достижению мира на Донбассе или в роли советника, или в других ролях.

Напомним, Кучма больше не возглавляет украинскую делегацию в ТКГ. Зеленский поблагодарил Кучму за работу, которая способствует достижению мира на Донбассе.