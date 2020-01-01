Жители Донецкой области кочевали по Украине, взрывая банкоматы ради наличных.

В Виннице на горячем накрыли банду, взрывавшую банкоматы по стране

В Виннице на горячем накрыли банду, взрывавшую банкоматы по стране

В Виннице полицейские задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Отмечается, что 29 июля около 4:00 утра в Виннице при попытке совершения кражи из банкомата путем его подрыва были задержаны двое жителей Донецкой области. По имеющейся информации, указанные лица причастны к совершению ряда аналогичных преступлений на территории государства.

Членов преступной группы, которые ранее привлекались к уголовной ответственности, в ходе проведения оперативных и розыскных мероприятий разоблачили сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Винницкой области. Злоумышленников задержали при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

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По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, члены группы приехали из Донецкой области с целью совершения на территории области преступлений.

С помощью газовой смеси они пытались взорвать банкомат и похитить денежные средства из банкомата. Злоумышленники, которые бежали с места происшествия на автомобиле “Ауди“, были задержаны недалеко от места совершения преступления, во дворах многоэтажек. Подозреваемые пытались переодеться и избавиться одежды, в которой совершали преступление. Проведен осмотр автомобиля, у злоумышленников изъяты балаклавы, перчатки, телефоны, одежда, другие вещественные доказательства.

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Сейчас по месту жительства фигурантов проводятся неотложные обыски, осуществляется документирование их преступной деятельности. Злоумышленники задержаны в процессуальном порядке согласно ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала организаторов взрывов в Киевею Преступники хотели получить 50 биткоинов (примерно 500 000 долларов).