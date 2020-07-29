Зеленский назвал роль РФ в прекращении огня на Донбассе

Президент отметил, что одиночные обстрелы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня на Донбассе - это главное условие окончания войны. Также гарант подчеркнул, что Украина делает для этого все необходимое, но конечный результат будет зависеть от РФ.

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Об этом он рассказал на брифинге после посещения больницы "Охматдет", в среду, 29 июля.

Зеленский подчеркнул, что в этот раз Украине удалось добиться перемирия с террористами. Между тем, президент не стал скрывать, что одиночные обстрелы фиксируются.

Что касается прекращения огня. Это главный пункт в Минском процессе, если мы хотим прекратить войну и вернуть наши территории и людей. Потому что без прекращения огня ничего не будет. Можем ли мы сказать, что мы договорились о прекращении огня? Да. Можем сказать, что нет никаких одиночных выстрелов? Нет. Они есть. Потому что это 400 с чем-то километров контактной линии. И проконтролировать все очень сложно, - сказал Зеленский.

Президент заверил, что ВСУ в случае серьезных атак оккупантов вопреки договоренностям будут давать им мощный отпор.

Скоординировать все это очень сложно. Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Сегодня мы это видим, мы это выполняем 100%. Что касается той стороны, все зависит от Российской Федерации, смогут ли они все контролировать, смогут ли соблюдать договоренности. Мы увидим, если та сторона хочет прекращения войны, о чем они постоянно говорят, - и все, - сказал Зеленский.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.