В супермаркете под Запорожьем засняли женщину с пакетом вместо маски
Инцидент произошел в Мелитополе Запорожской области. Там в супермаркете “АТБ” заметили пенсионерку с необычным средством защиты от коронавируса.
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Об этом сообщает “РИА-М”.
Так, пожилая покупательница соорудила маску из пакета и повязала на лицо. Уточняется, что полиэтиленовое изделие не вызвало удивления у продавцов. Они никак не отреагировали на ноу-хау и без вопросов рассчитали клиентку.
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Как известно, в Украине действует запрет на посещение общественных мест без маски. А на кассе в торговых точках могут не отпустить товар покупателям, у которых нет средства защиты. Штраф за невыполнение масочного требования – от 17 до 34 тыс. грн.
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