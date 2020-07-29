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В супермаркете под Запорожьем засняли женщину с пакетом вместо маски

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Торговцы отреагировали на “изобретение” спокойно.
Пенсионерке на кассе не сказали ни слова
Пенсионерке на кассе не сказали ни слова
ria-m.tv

Инцидент произошел в Мелитополе Запорожской области. Там в супермаркете “АТБ” заметили пенсионерку с необычным средством защиты от коронавируса.

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Об этом сообщает “РИА-М”.

Так, пожилая покупательница соорудила маску из пакета и повязала на лицо. Уточняется, что полиэтиленовое изделие не вызвало удивления у продавцов. Они никак не отреагировали на ноу-хау и без вопросов рассчитали клиентку.

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Как известно, в Украине действует запрет на посещение общественных мест без маски. А на кассе в торговых точках могут не отпустить товар покупателям, у которых нет средства защиты. Штраф за невыполнение масочного требования – от 17 до 34 тыс. грн.

Женщину в пакете заметили в
Женщину в пакете заметили в "АТБ"
ria-m.tv

Напомним, ранее мы писали, что в Австрии овчарку учат вынюхивать бессимптомный COVID.

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Теги: коронавирус, маска, супемаркет, Запорожская область, Мелитополь, покупатель, пенсионерка, АТБ
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Razan99    29.07.2020, 12:44
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