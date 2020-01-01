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В Донецкой области разоблачили группу сутенеров

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Злоумышленники общались между собой при помощи шифра.
Задержание сутенеров
Задержание сутенеров
police.dn.ua

В Константиновке (Донецкая область) сотрудники полиции прекратили деятельность сутенерской группы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

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По версии следствия, в банде было четыре человека. Они вербовали девушек для занятия проституцией, обеспечивали их транспортом и местом для интимных встреч. Тариф составлял 2000 грн за час. С этих денег девушки получали 500 грн.

Если кто-то из девушек хотел прекратить заниматься проституцией, ей угрожали физической расправой. 

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Нужно отметить, что эта преступная группа была хорошо законспирирована. Злоумышленники общались между собой при помощи шифра. Тем не менее, полиция все-таки сумели их разыскать и задержать. Открыто уголовное производство. Проведено восемь санкционированных обысков. 

Ранее в Киеве полиция задержала двух мужчин, которые вербовали девушек для сексуальной эксплуатации в Турции. Девушкам обещали работу, но потом доводили до кабалы и заставляли заниматься проституцией.

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Теги: сутенеры, полиция
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