В Украине выросло число областей, не готовых к ослаблению карантина
По состоянию на 29 июля 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.
Минздрав сообщает, что к ослаблению карантинных мер не готовы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
Читай также: В Одессе умерла туристка с COVID-19Ивано-Франковская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Черновицкая и
- Черниговская области.
Напомним, в Украине за сутки выявили 1022 новых случая COVID-19. Всего зараженных в стране почти 68 тысяч.