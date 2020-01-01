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В Украине выросло число областей, не готовых к ослаблению карантина

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Уже 10 регионов не отвечают всем необходимым критериям.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГПСУ

По состоянию на 29 июля 10 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень возможностей лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.

Минздрав сообщает, что к ослаблению карантинных мер не готовы:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,

  • Читай также: В Одессе умерла туристка с COVID-19

    Ивано-Франковская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая и
  • Черниговская области.

moz.gov.ua

Напомним, в Украине за сутки выявили 1022 новых случая COVID-19. Всего зараженных в стране почти 68 тысяч.

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Теги: коронавирус, карантин, Минздрав
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