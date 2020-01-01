На видео сняли коричневое море в Запорожской области

Несмотря на странный цвет воды, отдыхающих не уменьшилось.

Азовское море местами неприятно удивляет курортников глинистым дном. Из-за глины вода в нем напоминает мутную жижу.

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Об этом пишет “РИА-М”.

Больше всего глины на курортах Тубал и Степановка в Запорожской области. А этим летом шторма намыли осадочной горной породы и в Примпосаде Приазовского района.

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Раньше там лишь изредка встречались глинистые островки, сейчас их площадь разрослась. Это показала на видео пользователь сети Нина Петрусенко.

Из-за этого море стало коричневым и кажется грязным. Некоторые не хотят купаться в мутной воде и едут на пляжи почище. Но находится много и тех, кого наличие глины не останавливает.

Напомним, ранее мы писали в Сети показали, как украинская бронетехника форсирует реки.

