Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В 5-6 регионах появятся мультибольницы, где будет всё – Зеленский

Комментариев: 1
Они будут созданы в рамках общенационального проекта "Большая стройка".
Зеленский посетил открытие второй очереди Охматдета
Зеленский посетил открытие второй очереди Охматдета
ОП

В рамках программы “Большая стройка“ в пяти-шести регионах Украины будут построены “мультибольницы“ полного профиля. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве.

Читай также: Зеленский создал военно-гражданскую администрацию в Северодонецке

“Важная часть этой программы (“Большая стройка“ - ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет всё. Поставлена задача, чтобы там было всё, полностью“, - сказал Зеленский.

Президент заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь.

Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры, - отметил Зеленский.

Читай также: Зеленский разрешил китайцам приезжать в Украину без виз

В этой связи глава государства считает необходимым повышение зарплат медицинских работников.

Напомним, Зеленский назвал роль РФ в прекращении огня на Донбассе. Президент отметил, что одиночные обстрелы продолжаются.

Поделись:
Теги: Зеленский, врачи, медики, больница, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
lusyika    29.07.2020, 13:49
Оценка:  0
lusyika
БРЕХУН в дії!!!!! Покажіть мені вчителів з зарплатнею 4000 долларів, щось не бачу - натомість скорочення чисельності вчителів чекаємо .А лікарям вже виплатили 300% надбавки???? А-а-а-а, чекають поки вони інвалідами стануть!!!! Шо там воно ще наобіцяло???? Сцикливе Б Р Е Х Л О !!!!!!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь