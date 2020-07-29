В 5-6 регионах появятся мультибольницы, где будет всё – Зеленский

Они будут созданы в рамках общенационального проекта "Большая стройка".

В рамках программы “Большая стройка“ в пяти-шести регионах Украины будут построены “мультибольницы“ полного профиля. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на открытии второй очереди нового корпуса Охматдета в Киеве.

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“Важная часть этой программы (“Большая стройка“ - ред.) - это мультибольницы, которые мы хотим построить в 5-6 регионах Украины, где будет всё. Поставлена задача, чтобы там было всё, полностью“, - сказал Зеленский.

Президент заверил, что такая инициатива будет воплощена в жизнь.

Самое главное, как нам к этой технике найти такое количество специалистов, не потерять людей, которые у нас работают, - от врача до медсестры, - отметил Зеленский.

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В этой связи глава государства считает необходимым повышение зарплат медицинских работников.

Напомним, Зеленский назвал роль РФ в прекращении огня на Донбассе. Президент отметил, что одиночные обстрелы продолжаются.