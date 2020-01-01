Трое копов Одесчины из-за насилия стали фигурантами уголовного дела

Полицейских будут судить за превышение полномочий.

Оперативники напали на водителя и его пассажиров depositphotos.com

Оперативники райотдела в Одесской области подозреваются в применении насилия. Относительно их действий направлен обвинительный акт в суд.

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Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что сотрудники автопатруля в 2017 году остановили водителя, после чего набросились на него и пассажиров.

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Отмечено, что члены экипажа в грубой форме потребовали документы. Затем вытащили автомобилиста и его пассажиров из машины, заломили им руки за спину и стали избивать. Оперативники наносили удары руками и ногами, а также использовали спецсредства для физического воздействия.

При этом правоохранители не показали служебное удостоверение и не объяснили причину остановки. В свою очередь, ни водитель, ни пассажиры не оказывали ни малейшего сопротивления.

Судьбу копов решит суд. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что на Сумщине полицейского будут судить за убийство по неосторожности.

