В Харькове будут судить гражданина США за смертельное ДТП

В январе этого года иностранец сбил 18-летнего харьковчанина.

Харьковские следователи завершили досудебное расследование по факту аварии, в результате которой погиб 18-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба харьковской полиции.

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23 января на улице Академика Павлова автомобиль Infiniti Q50 под управлением 35-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки наехал на пешехода. От полученных травм молодой человек скончался.

Старший следователь отдела расследований преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области Евгения Быстрая рассказала, что в тот же день водитель транспортного средства был задержан в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

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На следующий день мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Органом предварительного расследования было вынесено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. 25 января суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога и наложил арест на его автомобиль.

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В ходе расследования уголовного производства были выполнены все необходимые следственные и розыскные действия, полученные результаты сложных экспертных исследований.

23 июля обвинительный акт с приложениями направлен в Киевский районный суд города Харькова для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре легковушка разбилась вдребезги, столкнувшись с автобусом. Водителя из салона авто вырезали спасатели.