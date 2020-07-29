Большинство украинцев недовольны дистанционным обучением школьников

Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантинному формату работы школьной системы.

Относительно большинство – 49,7% - украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива.

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В частности, на вопрос, как респонденты относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 9,9% ответили, что полностью поддерживают, 22,4% - скорее поддерживают, 25,1% - скорее не поддерживают, 24,6% - категорически не поддерживают, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, с какими проблемами столкнулась семья опрошенного во время дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 26,1% ответили, что столкнулись со снижение уровня успеваемости детей, 21,6% - с недостатком внимания учителей к потребностям детей во время обучения, 19% - с недостаточностью или отсутствием устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках, 21,3% - с плохим качеством домашней интернет-связи во время обучения, 13,3% - с чрезмерной загруженностью детей заданиями, 5% - с недостаточной нагрузкой детей заданиями, 16,1% - с формальным подходом учителей к проведению дистанционного обучения.

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Еще 2% назвали другие причины, а 5,5% заявили, что никаких проблем при дистанционном обучении не возникло. 42,1% респондентов заявили, что эти проблемы не коснулись их семьи ввиду отсутствия детей школьного возраста. Еще 3,4% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, кто несет главную ответственность за качество образования и подготовку школ к работе в условиях пандемии COVID-19, 11,1% ответили, что президент, 3,7% - Верховная Рада, 8,5% - Кабинет министров, 56,6% - Министерство образования и науки, 3,6% - местные госадминистрации, 1,7% - местные главы, 5,9% - педагоги, 0,2% - общественные организации, 2,1% - родители, 0,3% - другое, а 6,3% затруднились ответить на вопрос.

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Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью “лицом к лицу“ по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября дети пойдут в школы, но не везде. В Минздраве уверены, что в большинстве городов и районов можно будет возобновить нормальный учебный процесс.