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Большинство украинцев недовольны дистанционным обучением школьников

Комментариев: 2
Социологи выяснили, как украинцы относятся к карантинному формату работы школьной системы.
Всю весну школьники учили уроки онлайн
Всю весну школьники учили уроки онлайн
slovoidilo.ua

Относительно большинство – 49,7% - украинцев не поддерживают проведение дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом “Демократические инициативы“ имени Илька Кучерива.

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В частности, на вопрос, как респонденты относятся к проведению дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 9,9% ответили, что полностью поддерживают, 22,4% - скорее поддерживают, 25,1% - скорее не поддерживают, 24,6% - категорически не поддерживают, а 18% затруднились ответить на вопрос.

Также на вопрос, с какими проблемами столкнулась семья опрошенного во время дистанционного обучения в школах в связи с пандемией COVID-19 в марте-мае 2020 года, 26,1% ответили, что столкнулись со снижение уровня успеваемости детей, 21,6% - с недостатком внимания учителей к потребностям детей во время обучения, 19% - с недостаточностью или отсутствием устройств (компьютеров, планшетов) для участия детей в онлайн-уроках, 21,3% - с плохим качеством домашней интернет-связи во время обучения, 13,3% - с чрезмерной загруженностью детей заданиями, 5% - с недостаточной нагрузкой детей заданиями, 16,1% - с формальным подходом учителей к проведению дистанционного обучения.

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Еще 2% назвали другие причины, а 5,5% заявили, что никаких проблем при дистанционном обучении не возникло. 42,1% респондентов заявили, что эти проблемы не коснулись их семьи ввиду отсутствия детей школьного возраста. Еще 3,4% затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, кто несет главную ответственность за качество образования и подготовку школ к работе в условиях пандемии COVID-19, 11,1% ответили, что президент, 3,7% - Верховная Рада, 8,5% - Кабинет министров, 56,6% - Министерство образования и науки, 3,6% - местные госадминистрации, 1,7% - местные главы, 5,9% - педагоги, 0,2% - общественные организации, 2,1% - родители, 0,3% - другое, а 6,3% затруднились ответить на вопрос.

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Исследование проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью “лицом к лицу“ по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 сентября дети пойдут в школы, но не везде. В Минздраве уверены, что в большинстве городов и районов можно будет возобновить нормальный учебный процесс.

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Теги: опрос, социологи, карантин, школа
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Комментариев (2)
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MykRom    29.07.2020, 15:21
Оценка:  +2
MykRom
Успешность дистанционное обучения в бОльшей мере зависит от самих учеников. Никто не стоит над душой, не донимает нравоучениями (кроме озабоченных родителей). Но попробуй сосредоточиться на уроках, когда на расстоянии одного клика игра или компания друзей (подружек).
tagava    29.07.2020, 14:27
Оценка:  +2
tagava
Конечно не довольны. Откуда материально-техническая база? ее нет. Как у родителей так и учителей. И будем откровенны: такого рода обучение в новинку , как для преподавателей так и для учеников.
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