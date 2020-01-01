Под Киевом на шведской стенке повесился подросток: детали

Трагедия случилась в Белой Церкви.

В городе Белая Церковь Киевской области 17-летний парень покончил жизнь самоубийством, повесившись в своей комнате на шведской стенке.

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Об этом сообщает Обозреватель, ссылаясь на комментарий пресс-службы полиции Киевской области.

По данным полиции, парень покончил жизнь самоубийство, но предсмертной записки не оставил.

В полицию, 27 июля, поступило сообщение о смерти 17-летнего жителя Белой Церкви, который, по предварительной информации, повесился в квартире. Предсмертной записки на месте не обнаружено, - сообщили в полиции.

Собственный источник издания сообщил, что в семье погибшего постоянно возникали конфликты, которые и могли стать причиной суицида.

Парень жил с матерью, а отец ушел из семьи в 2014 году. Он тяжело воспринимал конфликты, которые постоянно возникали в семье из-за того, что женщина злоупотребляла спиртным, - сказал источник.

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По данным источника, в этот день подросток стал свидетелем очередной ссоры между его матерью и бабушкой.

После конфликта пенсионерка уехала домой и попыталась вечером дозвониться к внуку, который на звонки не отвечал. Пожилая женщина попросила своего знакомого узнать, что происходит у родственников, и он смог зайти в квартиру через незакрытую дверь. В одной из комнат мужчина нашел парня, который покончил жизнь самоубийством, повесившись на канате "шведской стенки”, - сообщил источник.

Напомним, на окраине Кропивницкого покончил жизнь самоубийством путем повешения 33-летний капитан Вооруженных сил Украины.