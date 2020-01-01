Кравчук готов участвовать в переговорах по Донбассу

Первый президент предложений от Зеленского еще не получал, но готов участвовать в переговорах в Минске.

Леонид Кравчук, первый украинский президент, еще не получил от Владимира Зеленского предложение возглавить украинскую делегацию на переговорах в Минске, но если оно последует, то он согласится. Об этом сообщает “Сегодня“.

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По словам Кравчука, пока рано говорить о чем-то конкретно, так как ему еще не сделали никакого предложения. Он высоко оценил Алексея Резникова, который сейчас временно возглавляет украинскую делегацию в Минске.

Первый украинский президент отметил, что назначение Резникова может быть прекрасным решением.

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Сегодня в прессе появились сообщения о том, что украинскую делегацию на переговорах в Минске возглавит Кравчук или Резников. Пока еще Зеленский не принял окончательное решение.

Ранее Леонид Кучма, долгое время возглавлявший украинскую делегацию в Минске, решил оставить свой пост. По какой причине – не сообщалось.