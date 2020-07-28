На Донбассе погиб разведчик “ЛНР”, который состоял в базе “Миротворца”

Появились фото и обстоятельства убийства боевика.

В зоне боевых действий на Донбассе при неизвестных обстоятельствах погиб разведчик так называемой "ЛНР" Виталий Завгородний ("Вампир").

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Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По данным Штефана, боевик погиб 28 июля. Это не боевая потеря оккупантов.

200 бригада. 28.07.2020 Виталий "Вампир" Завгородний пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения. Не боевая потеря, - написал Штефан.

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Также офицер опроверг информацию боевиков о том, что Завгородний погиб “героически”.

Отметим, Завгородний был внесен в базу “Миротворца”. Судя по информации ресурса, Завгороднему было 34 года. Он родился и жил в городе Стаханов Луганской области.

Напомним, в первый день перемирия боевики ранили мирного жителя. Мужчина занимался хозяйственными работами.