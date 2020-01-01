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Под Одессой бандиты в балаклавах обчистили богатый дом, связав хозяев

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Злоумышленники были вооружены.
Бандиты унесли все, что попалось на глаза
Бандиты унесли все, что попалось на глаза
depositphotos.com

Инцидент произошел в поселке Авангард. Там бандиты напали на дом бизнесменши.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Злоумышленники были в балаклавах, при себе имели ножи и пистолеты. В этот момент дома была предпринимательница 1976 года рождения, ее дети 2002 и 2014 г.р. и подруга старшего сына.

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Они все были связаны бандитами. После этого, угрожая оружием, начали вымогать денег. В конечном счете они полностью обнесли жилище. Вынесли все, что попало под руку, – деньги, золото, планшет и даже утюг.

После злоумышленники смогли уйти с награбленным. По факту ведется расследование. Участников разбойного нападения разыскивают.

Напомним, ранее мы писали, что на Печерске ограбили квартиру промышленника, унесли 2 млн грн и бриллианты.

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Теги: предприниматель, бизнесмен, бандиты, ограбление, дом, Авангард, Одесская область, разбойное нападение, деньги, золото, планшет
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