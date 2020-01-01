Патрульные нашли мужчину, пропавшего неделю назад в Борисполе

Житель Борисполя передан своим родственникам.

Патрульные полицейские нашли и вернули домой в Борисполь мужчину, которого неделю искали родственники. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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В четыре утра на трассе Киев – Харьков недалеко от одной АЗС полицейские заметили мужчину и проверили у него документы. Оказалось, что его уже целую неделю ищут родственники. Соответствующая информация была в полицейской базе данных.

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Патрульные сообщили инициатору розыска. Потом они доставили мужчину в Киев, и там передали его родственникам. Он с рождения имеет некоторые недостатки. Поэтому родственники и полиция вызвали врачей, чтобы они его обследовали.

Ранее в Киеве полиция нашла возле гаражного кооператива голого 32-летнего мужчину, который три дня пролежал там. Из-за травмы позвоночника он не мог встать на ноги. Его доставили в больницу. Как он оказался у гаражей – мужчина вспомнить не мог.