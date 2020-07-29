Полтавского террориста ищут 6 день: В МВД не исключают, что его нет в живых

Геращенко не уверен, что террорист еще жив.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что следствие продолжает поиски полтавского террориста Романа Скрипника. Его ищут уже шестой день. В МВД не исключают, что Роман Скрипник уже умер.

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Об этом он заявил в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK.

По словам Геращенко, преступник отлично знал местность. Это и помогло ему скрыться за считанные минуты.

Террориста в Полтаве не отпускали. Он ехал в машине, в которой за рулем был заложник – полковник полиции. У террориста в руках была граната со снятой чекой, то есть он мог ее взорвать в любой момент. Естественно, для нас номер один был вопрос, чтобы все остались живы. Дальше этот террорист приехал к лесистой местности, которая также кругом обсажена полями кукурузы, и в определенный момент покинул автомобиль. Полиция ехала за ним на некотором расстоянии, но ему удалось уйти благодаря тому, что он знал местность, - сказал Геращенко.

Также он отметил, что поиски длятся уже шестые сутки. Скрипника до сих пор не нашли.

Сейчас эта местность оцеплена уже 6 день. Пока его не удалось найти. Одна из версии полиции, что он там мог погибнуть или покончить жизнь самоубийством. Мы думаем, что если он остался в живых, мы его в любом случае найдем, обезвредим, и он длительное время проведет в местах лишения свободы за то, что он совершил, - сказал Геращенко.

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Напомним, взявший в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области, полковника полиции Шияна Роман Скрипник страдает от психических расстройств, а также имеет навыки выживания в экстремальных условиях.