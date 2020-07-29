"Это первая биологическая война" – глава СНБО Данилов о COVID-19

Руководитель Совета нацбезопасности сделал очередное противоречивое заявление о коронавирусе.

Пандемия COVID-19 является “биологической мировой войной“. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире канала “Украина 24“.

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“Мы пока не можем сказать, кто ее, скажем так, раздувал, но это первая биологическая война, она охватила весь мир. Кто в этом виноват - это вопрос второго ряда“, - сказал Данилов, уточнив, что на этот вопрос “мы сейчас не можем дать ответ, как это все произошло“.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в результате “страдает весь мир - это факт“.

Напомним, ранее Данилов уже делал неоднозначные заявления о коронавирусной пандемии. Так, в марте он утверждал, что коронавирус якобы был создан в секретной лаборатории. Также Данилов предлагал лечиться от COVID-19 луком, салом и чесноком.