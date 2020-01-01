В Сумах женщина на Nissan врезалась в электроопору

Автомобилистка получила травмы. Её доставили в больницу.

В Сумах 34-летняя женщина, управляя компактвэном Nissan Note, врезалась в забор, а потом в электроопору, сообщает пресс-служба патрульной полиции. Автомобилистку отвезли в больницу.

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ДТП произошло вечером 28 июля на улице 8 Марта. Женщина не справилась с управлением автомобиля Nissan. Она выехала на полосу встречного движения, попала сначала в забор, а потом в электроопору.

В аварии женщина получила травмы и “скорая помощь“ доставила её в больницу.

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На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и эксперты. По данному факту открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства этой дорожной аварии.

Ранее в Харьковской области армейский грузовик врезался в легковой автомобиль, в котором помимо водителя были и пассажиры. В результате водитель легковушки и 12-летняя девочка погибли.