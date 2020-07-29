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С начала перемирия на Донбассе нет погибших и раненых, - Хомчак

Комментариев: 2
Перед Зеленским отчитались за перемирие на Донбассе.
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак
Генштаб ВСУ

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в Вооруженных силах Украины не было ни одного раненого и погибшего.

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Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на селекторном совещании с президентом Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Хомчака, режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами конфликта. Также он отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

Напомним, Зеленский назвал роль РФ в прекращении огня на Донбассе. Президент отметил, что одиночные обстрелы продолжаются.

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Теги: ООС, Хомчак, перемирие
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Комментариев (2)
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Woodbrother    29.07.2020, 17:02
Оценка:  0
Woodbrother
Совсем заврались клоуны. Медицинский самолет по прежнему летает с передка в Одессу.
colavova    29.07.2020, 16:43
Оценка:  +1
colavova
среди жителей Марьинки уже есть раненный
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