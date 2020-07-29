С начала перемирия на Донбассе нет погибших и раненых, - Хомчак

Перед Зеленским отчитались за перемирие на Донбассе.

С начала действия режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в Вооруженных силах Украины не было ни одного раненого и погибшего.

Читай также: Сепаратисты за сутки один раз нарушили перемирие на Донбассе

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак на селекторном совещании с президентом Украины, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Хомчака, режим прекращения огня соблюдается обеими сторонами конфликта. Также он отметил, что единичные случаи нарушения режима тишины не имеют системного характера.

Напомним, Зеленский назвал роль РФ в прекращении огня на Донбассе. Президент отметил, что одиночные обстрелы продолжаются.