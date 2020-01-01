В Винницкой области от удара током погиб двухлетний ребенок

Мальчик коснулся рукой оголенного кабеля.

Несчастный случай произошел в селе Строинцы Тывровского района Винниччины. Там двое маленьких детей играли во дворе без присмотра. Их родители были в доме.

Читай также: В Харькове маленькая девочка обложила матом супермаркет из-за воды

Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.

В итоге двухлетний мальчик дотронулся до оголенного кабеля под напряжением. Ребенка ударило током.

Его пятилетняя сестренка начала плакать и кричать. На шум выбежали мама с папой. Увидев сына, лежащего на земле, они вырвали электрический провод у него из рук. Но было поздно. Травмы от удара током оказались смертельными.

Читай также: На Закарпатье при пожаре пострадали отец с трехлетним сыном

Полиция открыла уголовное производство. Расследование проводят по статье об умышленном убийстве с пометкой “несчастный случай”. Следствие покажет, насколько добросовестно селяне относились к родительским обязанностям.

Напомним, ранее мы писали, что под Киевом на шведской стенке повесился подросток.

