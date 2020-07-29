Пьяный водитель заперся в авто с девушкой и заставил копов смотреть на их секс

Инцидент произошел в Кременчуге.

В городе Кременчуг Полтавской области патрульные остановили водителя по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Однако вместо того, чтобы общаться с правоохранителями, нарушитель закрылся в машине с пассажиркой и занялся с ней сексом.

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Видео инцидента, произошедшего во вторник, 28 июля, опубликовали очевидцы с соцсетях.

На видеоролике видно, что водитель, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, игнорирует полицейских и занимается сексом с женщиной на переднем сидении. Примечательно, что парочка включила себе романтичную музыку. Через некоторое время половой акт завершился, но мужчина не спешил открывать дверь и общаться с копами. Вместо этого он принялся оскорблять очевидцев, показывая им неприличный жест.

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Итоги инцидента неизвестен. Официальные ресурсы местной патрульной полиции курьезный случай не комментируют.

Напомним, Украина вошла в ТОП-15 стран, жители которых чаще, чем в среднем в мире, ищут порно в жанре БДСМ.