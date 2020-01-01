Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Винницком регионе двое детей пострадали, играя со спичками

Комментариев: 0
Малышки попали в больницу.
Девочки подожгли дом и кроватку
Девочки подожгли дом и кроватку
.depositphotos.com

Инцидент произошел в селе Сподахи в Немировском районе Винниччины. Там 2-летняя и 4-летняя девочки устроили пожар в доме.

Читай также: В Винницкой области от удара током погиб двухлетний ребенок

Об этом информирует “Суспільне” со ссылкой на спикера регионального управления ГСЧС.

Сестры играли со спичками. В итоге подожгли диван и детскую кроватку.

Читай также: Под Киевом на шведской стенке повесился подросток: детали

Сосед увидел, как из окна валит дым и сообщил об этом матери. Обе малышки отравились угарным газом. Их увезли на скорой. Состояние детей – средней тяжести. Они находятся в больнице.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра “успокоила” шумных детей газовым баллончиком.

Поделись:
Теги: пожар, дети, пострадавшие, больница, Винницкая область, игры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь