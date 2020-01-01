В Винницком регионе двое детей пострадали, играя со спичками

Малышки попали в больницу.

Инцидент произошел в селе Сподахи в Немировском районе Винниччины. Там 2-летняя и 4-летняя девочки устроили пожар в доме.

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Об этом информирует “Суспільне” со ссылкой на спикера регионального управления ГСЧС.

Сестры играли со спичками. В итоге подожгли диван и детскую кроватку.

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Сосед увидел, как из окна валит дым и сообщил об этом матери. Обе малышки отравились угарным газом. Их увезли на скорой. Состояние детей – средней тяжести. Они находятся в больнице.

Напомним, ранее мы писали, что жительница Днепра “успокоила” шумных детей газовым баллончиком.

