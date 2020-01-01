На Харьковшине полиция изъяла 100 кустов конопли

Владельцы конопли заявили, что выращивали ее для собственных нужд.

В Харьковской области сотрудники полиции изъяли у двух жителей Люботинского района более 100 кустов конопли. Об этом сообщает областная Нацполиция.

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24 июля полицейские провели обыск в частном доме 24-летнего мужчины. У него они изъяли 94 куста конопли. В тот же день в частном доме 27-летнего мужчины нашли еще 17 кустов конопли.

Мужчины заявили, что они коноплю сбывать не планировали, а выращивали ее для себя.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы.

Ранее целую плантацию конопли обнаружили в Киевской области в домовладении 78-летней женщины. У нее было более 500 кустов этого растения. Несколько растений изъяли на экспертизу, а остальные сразу сожгли.