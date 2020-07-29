"Пакет малыша" больше не будут выдавать украинским роженицам

Кабмин решил заменить пакет первой необходимости денежной компенсацией, которую будут выдавать при рождении ребенка.

Кабинет Министров принял постановление, согласно которому вместо пакета малыша роженицам будут выдавать социальную банковскую карточку с 5 тысячами гривен на счету. Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании в среду, 29 июля, пишет Суспільне.

Читай также: В Кабмине рассказали, как бизнес повлияет на Соглашение об ассоциации с ЕС

Документ представила министр социальной политики Марина Лазебная, которая отметила, что 5000 гривен – это монетизация за пакет малыша, который сейчас перестали выдавать, из-за его отсутствия. В частности, не были проведены тендеры на закупку пакетов и во многих родильных домах они уже закончились.

По ее словам, социальную спецкарточку будут оформлять в “ПриватБанке“ и выдавать при выписке из родильного отделения. Кроме того компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц.

Читай также: Детские лагеря заработают с 1 августа, но не все

На уточняющий вопрос премьер-министра Дениса Шмыгаля, можно ли будет за эти деньги купить сигареты, алкоголь или бензин, Лазебная ответила отрицательно и заявила, что на карте будет стоять ограничение на подобные покупки.

Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка. Товары для рожениц, которые будут продаваться по спецкарточке, будут отслеживать, в частности, через учреждения, которые будут участвовать в программе, - сказала министр.

Читай также: В Украине появятся официальные емейл-адреса

Она также сообщила, что 5000 гривен - это больше, чем стоил пакет малыша. Его стоимость была около 4 тысяч гривен.

В бюджете есть 1,2 миллиарда гривен на компенсацию за эти физические коробочки. Тендер (на их закупку - ред.) не состоялся. Это максимальная сумма, которую можно было сделать, не привлекая тендерную процедуру, - пояснила Лазебная и отметила, что карточки будут выдаваться при рождении ребенка.

Читай также: В Кабмине назвали три основных направления развития экономики

В свою очередь против постановления выступил представитель федерации работодателей Украины, который отметил, что 40 предприятий, участвовавших в программе сбора упаковки малыша, сейчас останутся ни с чем, поскольку поверили государству. В частности инвестировали в производство, создали новые рабочие места, и не их вина, что тендер не состоялся.

Шмыгаль заверил, что предприниматели от нововведения только выиграют, поскольку родители все равно будут тратить средства на детские программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав предлагает усилить наказание за нападение на медиков. Степанов обеспокоен насилием по отношению к врачам и медработникам.