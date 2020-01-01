В Запорожье хулиган подстрелил патрульного полицейского

Инцидент произошел, когда полицейский находился вне службы.

В Коммунарском районе Запорожья мужчина подстрелил патрульного полицейского, который находился вне службы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

Читай также: Киевлянин ударил кастетом позвонившего в дверь полицейского

Как рассказали правоохранители, инцидент произошел вечером 28 июля. На улице Космической между двумя мужчинами произошла словесная перепалка. 31-летний участник конфликта достал револьвер травматического действия и выстрелил в ногу оппоненту.

Потерпевшим оказался 26-летний сотрудник патрульной полиции, который находился не при исполнении. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.

Читай также: В Одессе виновник ДТП побил патрульных

По данному факту открыли уголовное производство по статье “хулиганство“. Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в курортном поселке под Запорожьем в ночном клубе напали на копа. Инцидент произошел во время проверки на соблюдение карантина.