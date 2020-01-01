167 тысяч украинских медиков регулярно сдают ИФА-тесты на COVID-19

Медики, которые имеют дело с коронавирусом, проходят ИФА-тестирование каждые две недели.

167 тыс. украинских медиков, работающих с COVID-19, должны регулярно сдавать ИФА-тесты. Об этом сегодня рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читай также: Озвучены итоги ИФА-тестирования на коронавирус в Украине

По словам Степанова, все врачи и медицинские работники, в том числе патологоанатомы и судмедэксперты, которые хоть в какой-то степени имеют дело с коронавирусом, проходят ИФА-тестирование каждые две недели. Если результат положительный, то тогда их направляют на ПЦР-тестирование.

Остальные украинские медработники проходят ИФА-тестирование каждый месяц.

Читай также: Бесплатного тестирования на COVID-19 для всех не будет – Минздрав

Но в некоторых регионах далеко не всем медикам делают ИФА-тесты. Например, в Киевской области только 10% врачей и медперсонала сдают этот тест.

Ранее Минздрав Украины сделал заявление, что до 25% результатов ПЦР-тестов могут быть ошибочными. Причина в том, что вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей, а мазок берется из ротоглотки.