В Мелитополе парочка под угрозой ножа украла в магазине кофе и шампунь

Теперь мужчине и женщине грозит тюремный срок за разбойное нападение.

В Мелитополе полицейские задержали двоих местных жителей, которые под угрозой ножа похитили из супермаркета кофе и средства гигиены. Как сообщает пресс-служба Запорожского управления полиции, фигурантам уже сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления.

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28 июля Мелитопольский отдел полиции ГУНП в Запорожской области получил сообщение из службы 102, куда обратился охранник городского продовольственного супермаркета, расположенного на территории торгового центра по проспекту 50-лет Победы. Мужчина заявил, что в помещении магазина совершено разбойное нападение. По указанному адресу была немедленно направлена ​​следственно-оперативная группа.

На месте происшествия правоохранители выяснили обстоятельства, при которых было совершено уголовное преступление. Примерно в 12 часов в помещении супермаркета неизвестные мужчина и женщина открыто завладели несколькими пачками кофе, а также шампунями и дезодорантами. Угрожая охраннику ножом, злоумышленники скрылись с товаром на общую сумму 1400 гривен. Работники магазина воспользовалось “тревожной кнопкой“. Наряд полиции охраны в считанные минуты оказался вблизи места событий и задержал подозреваемых, которые пытались скрыться на местном рынке.

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Работники Мелитопольского отдела полиции с места происшествия изъяли видео с камер видеонаблюдения, а при задержании фигурантов – вещественные доказательства. Полицейские установили, что уголовное преступление совершили жители города – ранее судимый за корыстные преступления мужчина 1988 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи уведомили их о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст.187 Уголовного кодекса (разбой). Санкция по статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове маленькая девочка обложила матом супермаркет из-за воды. Ребенку просто не купили воду.