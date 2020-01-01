СБУ предотвратила продажу контрабандных лекарств

Лекарства сомнительного производства украинцам продавали на сайтах.

СБУ прекратила деятельность международной преступной группы, которая сбывала в Украине контрабандные лекарства сомнительного производства. Об этом сегодня сообщила украинская спецслужба.

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По данным следствия, преступники получали контрабандным путем, в том числе через международные почтовые службы, медицинские препараты из России и стран Западной Азии. В основном это были препараты, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Лекарства преступники продавали на специализированных сайтах, а доставляли их покупателям службами экспресс-доставки.

Сами медпрепараты были сомнительного производства. К тому же их хранили и перевозили без соблюдения санитарных норм.

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В состав этой преступной группы входили жители Киева и Харьковской области. У них изъято более 2,5 тысячи упаковок лекарств на общую сумму свыше 3 млн. грн.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшие несколько лет Украина перейдет на 2D-кодирование медицинских препаратов, чтобы таким образом исключить их подделку.