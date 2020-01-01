Полицейские задержали организаторов незаконного интернет-обменника

На сайте обменивали гривну на криптовалюту и некоторые запрещенные в Украине электронные валюты.

В Хмельницком сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые создали сайт, где обменивали гривну на криптовалюту и некоторые запрещенные в Украине электронные валюты. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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Киберполиция определила банковские счета и счета электронных платежных систем, через которые проводились незаконные операции.

Правоохранители провели три санкционированных обыска. Изъяты компьютеры, телефоны, банковские карточки.

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По данному факту открыто уголовное производство сразу по двум статьям УК Украины. Максимальное наказание по ним – 6 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия, назначены экспертизы.

Ранее киберполицейские разоблачили мошенников, предлагавших украинцам в Интернете товары, которых на самом деле у них не было. Таким образом обманули более 500 человек на 4 млн. грн.