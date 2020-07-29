Возле Пырятина расстреляли черный Mercedes, водитель убит

СМИ пишут о криминальных связях погибшего.

На дороге в Полтавской области найден расстрелянный автомобиль с трупом водителя внутри. Об этом сообщает Телеграм-канал “Новина“.

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Как пишут авторы сообщения, машина найдена на трассе в районе города Пирятин. Черный Mercedes S Class стоял на развилке при выезде на трассу Киев — Харьков. На боковом стекле со стороны водителя хорошо заметны следы от пуль. В машине на водительском месте обнаружили тело мужчины. Его личность выясняется.

Сейчас на месте работает полиция.

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Этот же Телеграм-канал позднее сообщил, что убитый является известным в уголовном мире человеком.

В свою очередь пресс-служба полтавской полиции сообщает, что убитым является житель Донецкой области 1985 года рождения. Каких-либо иных сведений о личности убитого или обстоятельствах его гибели в полиции пока не раскрывают.

Напомним, ранее сообщалось, что на Сумщине полицейского будут судить за убийство по неосторожности. Мужчина ударил оппонента в ссоре, тот упал и смертельно травмировал голову.