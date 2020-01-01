Дело об угрозах Зеленскому: Нардепу Федине вручили обвинительный акт

Следователи выполнили одну из последних досудебных процедур в деле об угрозах Зеленскому.

Народный депутат от фракции “Европейская Солидарность“ София Федина сообщила, что получила обвинительный акт по делу об угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом Федина сообщила в видеообращении в Facebook.

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По ее словам, акт ей вручили в Печерском суде Киева, куда она вместе с адвокатом пришла оспаривать врученное ей подозрение. Оказалось, что судья ушла в отпуск, а поэтому рассмотрение жалобы “перенесли на неопределенный срок“.

Ну а следователи и прокуроры использовали это, чтобы вручить мне обвинительный акт – в том, что я угрожала президенту Зеленскому, - сказала народный депутат, показав на камеру соответствующий документ.

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Позже в эфире телеканала “Прямой“ она заявила, что хочет, чтобы в суд пришел и потерпевший - то есть сам Зеленский:

Он должен заявить, чем же мы его так напугали, что ему было так страшно, и в чем в наших словах угроза его жизни, - заявил нардеп.

Напомним, в середине мая стало известно, что следствие в уголовном деле об угрозах Зеленскому закончено. Нардеп Федина и волонтерка Зверобой пойдут под суд.