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На трассе Киев-Харьков разбились сразу четыре грузовика

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Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.
По счастью, в аварии никто не погиб
По счастью, в аварии никто не погиб
кадр из видео

В субботу, 1 августа, около четырех часов утра возле райцентра Лубны Полтавской области на трассе Киев — Харьков произошло масштабное ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Об этом сообщает издание “Факты“ со ссылкой на информацию полтавской полиции.

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“Недалеко от села Вилы, через которое проходит автотрасса Киев — Харьков, водители двух МАНов и одного ДАФа остановились в ряд на обочине на ночной отдых. В 3:40 ехавший в попутном направлении МАН на полном ходу врезался в крайний в ряду МАН, в результате чего стоящие автофургоны по очереди начали сдвигаться с места, ударяя друг друга“, - рассказали в полиции.

58-летний водитель большегрузной машины из Черкасской области, на которую пришелся основной удар, получил телесные повреждения и госпитализирован в Лубенскую больницу интенсивного лечения. случае, если врачи квалифицируют его травмы как легкие телесные повреждения, виновник ДТП будет привлечен к административной ответственности, а если как средние или тяжелые — в отношении него будет открыто уголовное производство.

Причина аварии пока не озвучена. Но, скорее всего, под утро водитель большегруза просто устал и на какую-то долю секунды отключился, - пишет издание.

Видео последствий аварии очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП под Запорожьем погибли четверо. Во время неудачного обгона легковушка угодила под встречный грузовик.

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Теги: ДТП, фура, Полтавская область
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