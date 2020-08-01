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В РФ назвали "антигуманным" отказ Украины снабжать Крым водой

Комментариев: 34
В России уверены, что Украина должна снабжать оккупированный полуостров водой и электричеством.
Крым шестой год остается без днепровской воды
Крым шестой год остается без днепровской воды
shutterstock

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал “антигуманными“ действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в оккупированный Крым. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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“Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма“, – сказал Зайцев.

Он также призвал ЕС “отказаться от практики “визовой дискриминации“ крымчан“. Зайцев считает, что это “напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза“.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила в Гаагу восемь сообщений о военных преступлениях в Крыму. Сообщения призваны начать полноценное расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Крыму.

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Теги: Крым, Россия, Евросоюз
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Комментариев (34)
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gbhj76    01.08.2020, 20:24
Оценка:  0
gbhj76
киевские власти? пусть кремль называют московские власти, дебилы ...
naswevret    01.08.2020, 18:21
Оценка:  -33
naswevret
Один дежурный потрохобот высрался в этой теме под кучей своих разных ников однотипными комментариями.А ведь это никто не палит. :-)Значит Крым-действительно Украина,так же как и белое-это чёрное,так же как и 2x2=5.Аминь.)))))))))))))))))))
olivan    01.08.2020, 18:16
Оценка:  0
olivan
можно же и продавать им воду по цене газа, например. )
dj_qwe    01.08.2020, 18:09
Оценка:  +3
dj_qwe
Очень гуманное предложение - пусть РФ покупает воду для Крыма. Вода это ресурс и товар - вроде как за него должны платить (предпочтительно деньгами). Проблема в том, что нет смысла без платно отдавать ресурс, который будут потреблять враги, предатели, перебежчики.
dj_qwe    01.08.2020, 18:12
Оценка:  +3
dj_qwe
К сожалению, граждане Украины (проживающие на территории Крыма - оказались заложниками ситуации). Все хотят жить в нормальных условиях...но еще не придумали водопровод с раздельным потоком воды, для своих и чужих.
Простите, если когото обидел своим мнением.
olivan    01.08.2020, 18:17
Оценка:  -7
olivan
так они и согласны были платить когда это началось.
dj_qwe    01.08.2020, 18:21
Оценка:  -3
dj_qwe
есть скан коммерческого предложения?
Путин-Xyйло    01.08.2020, 19:33
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Оне не согласны были платить за воду по коммерческим ценам в 2014, не согласны и сейчас!
Виктор    01.08.2020, 18:04
Оценка:  +8
Виктор
Сучьи ублюдки засуетились; пусть бабушки копают колодцы - там вода есть, а то привыкли только кричать "Крым - российский, Крым - российский". Кричите громче, может услышат чукчи и Черноморский флот будет поставлять с Чукчестана айсберги.
Виктор    01.08.2020, 17:58
Оценка:  0
Виктор
naswevret, ну ты любитель сосать, ты хоть иногда член со рта вынимай; тебе воды тоже недостаточно и ты нашел себе замену.
Путин-Xyйло    01.08.2020, 17:50
Оценка:  +12
Путин-Xyйло
Типа - дайте кацапам возможность отжимать что захотят и чтоб им за это ничего не было...
blya-tolyan    01.08.2020, 17:27
Оценка:  +11
blya-tolyan
ха-ха-ха, захват территорий не нарушение. Это просто хотелки х/У/й/Л/а. руССкие твари, читаем внимательно международные положения. За оккупированные территории отвечает оккупант.
MNI1957    01.08.2020, 17:22
Оценка:  +2
MNI1957
кремлепутовские гуманисты
naswevret    01.08.2020, 17:14
Оценка:  -34
naswevret
Главное что крымчане в очередной раз поверили в кукарекание наших"можнавладцив"что& quot;Крым-это Украина".))))))))))))))))))
ВосставшийИзБана    01.08.2020, 17:20
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Ну московскому же кукареканию верят и ничего.
naswevret    01.08.2020, 17:25
Оценка:  -30
naswevret
Потрохобот-многостаночник,гла вное что лояльных к Украине в Крыму всё больше и больше. :-)В первую очередь благодаря подобным"инициативам&quo t;.А Крым обязательно вернётся,как доллар будет по 8 гривен,так сразу и вернётся.Ты главное верь.Ведь без веры жить невозможно. :-)
blya-tolyan    01.08.2020, 17:30
Оценка:  +8
blya-tolyan
тормозззззззззз, в ООН висит карта мира. Которую признают все АДЕКВАТНЫЕ страны. Вот там и понятно ЧЕЙ Крым, а не по хотелкам праституток типа тебя.
blya-tolyan    01.08.2020, 17:37
Оценка:  +5
blya-tolyan
а разве твоё можновладное пуйло мычит что Крым украинский? Ты ничего не попутало с будуна, существо?
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