В РФ назвали "антигуманным" отказ Украины снабжать Крым водой

В России уверены, что Украина должна снабжать оккупированный полуостров водой и электричеством.

Крым шестой год остается без днепровской воды shutterstock

Замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал “антигуманными“ действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в оккупированный Крым. Об этом сообщает “Крым.Реалии“.

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“Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма“, – сказал Зайцев.

Он также призвал ЕС “отказаться от практики “визовой дискриминации“ крымчан“. Зайцев считает, что это “напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза“.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина направила в Гаагу восемь сообщений о военных преступлениях в Крыму. Сообщения призваны начать полноценное расследование Международным уголовным судом военных преступлений в Крыму.