В Ивано-Франковске и Тернополе возмущены карантинной картой Украины

Мэры этих городов уверены, что их отнесли к самой жесткой карантинной зоне по политическим причинам.

Городские власти Ивано-Франковска и Тернополя возмущены решением Минздрава включить эти города в оранжевую и красную зону карантина, где действуют наиболее жесткие ограничения.

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Так, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что деление на зоны ввели из политических соображений. В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал считает, что его город хотят взять “в карантинную блокаду“.

Наш город хотят взять в карантинную блокаду. Не гневите тернополян! - написал Надал на своей странице в Фейсбук.

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Решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он называет “сугубо политическим“.

Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя. Пока я мэр, я не позволю бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка, - пишет мэр.

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По словам Надала, за последние дни показатели заболеваемости COVID-19 в городе пошли на убыль.

Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. ... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады, - написал мэр.

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Надалу вторит мэр Ивано-Франковска Марцинкив, город которого находится в “оранжевой“ зоне.

Это разделение на зоны является очень субъективным и уже попахивает политической целесообразностью! - написал он у себя в Фейсбук.

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Марцинкив призывает центральные власти учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.

Напомним, ранее городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в “красную“ зону городе.