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В Ивано-Франковске и Тернополе возмущены карантинной картой Украины

Комментариев: 3
Мэры этих городов уверены, что их отнесли к самой жесткой карантинной зоне по политическим причинам.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Нацполиция Фейсбук

Городские власти Ивано-Франковска и Тернополя возмущены решением Минздрава включить эти города в оранжевую и красную зону карантина, где действуют наиболее жесткие ограничения.

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Так, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что деление на зоны ввели из политических соображений. В свою очередь мэр Тернополя Сергей Надал считает, что его город хотят взять “в карантинную блокаду“.

Наш город хотят взять в карантинную блокаду. Не гневите тернополян! - написал Надал на своей странице в Фейсбук.

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Решение Центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций он называет “сугубо политическим“.

Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя. Пока я мэр, я не позволю бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка, - пишет мэр.

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По словам Надала, за последние дни показатели заболеваемости COVID-19 в городе пошли на убыль.

Если решение об усилении в Тернополе карантина будет зависеть от областной комиссии, то я очень надеюсь, что им хватит ума не принимать решение об изоляции Тернополя. ... Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности касательно защиты Тернополя в условиях экономической и политической блокады, - написал мэр.

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Надалу вторит мэр Ивано-Франковска Марцинкив, город которого находится в “оранжевой“ зоне.

Это разделение на зоны является очень субъективным и уже попахивает политической целесообразностью! - написал он у себя в Фейсбук.

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Марцинкив призывает центральные власти учесть мнение местного самоуправления при введении ограничений в том или ином городе.

Напомним, ранее городские власти Луцка заявили, что вопреки распоряжению центральной власти не будут останавливать общественный транспорт и закрывать кафе и рестораны в попавшем в “красную“ зону городе.

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Теги: карантин, коронавирус, Ивано-Франковск, Тернополь
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Комментариев (3)
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aleksey-2005    01.08.2020, 18:31
Оценка:  0
aleksey-2005
Ребята, вы запад , а пре - Сопля лижет востоку, поэтому вам и приходится принимать карантин, хотя Киев точка обострения все норм, а куда денешься офис Сопли перенести некуда, он же лигити..., даже переехал в...
MNI1957    01.08.2020, 17:20
Оценка:  -4
MNI1957
семипроцентным всё чудится,всё не по биньдеровски
naswevret    01.08.2020, 17:12
Оценка:  -24
naswevret
"Красные"области необходимо полностью изолировать от остальных.Только тогда будет шанс что зараза от туда не распространится.В противном случае повсеместно будут"красные"области.
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