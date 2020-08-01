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Десятки убитых: В Штабе отчитались о ликвидированных боевиках за июль

Комментариев: 5
После наступления перемирия оккупанты продолжают нести потери, но теперь исключительно небоевые.
За июль ВСУ уничтожили полсотни оккупантов
За июль ВСУ уничтожили полсотни оккупантов
Пресс-центр ООС

В период с 1 по 26 июля на Донбассе в ходе боевых действий погибли и ранены десятки представителей незаконных военных формирований ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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“Враг понес невосполнимые потери, которые составили 61 человек (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники“, - говорится в сообщении.

После того, как 27 июля вступило в силу новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, боевики продолжили нести небоевые потери. Так умершими оккупанты потеряли 3 человека и пострадавшими – 4.

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Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное, - сообщили в Штабе ООС.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

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Теги: боевики, Донбасс, ООС, Штаб ООС
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Комментариев (5)
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fargjon    01.08.2020, 19:17
Оценка:  -1
fargjon
А сколько с нашей стороны попало в лазареты??? Больше 100!!!
Про погибших молчу. Сколько техники нашей враг уничтожил? Больше 10 единиц и это только то что я знаю. А сколько домов разрушил
Тупая статистика. С учетом что воюем на своей земле и разрушаем все своё.
Бред.
fulminate    01.08.2020, 19:53
Оценка:  -1
fulminate
Бред? А вот в одной соседней стране, которая вообще не имеет отношения к конфликту на востоке Украины, вообще решили засекретить потери военных в "мирное" время...
fargjon    01.08.2020, 19:17
Оценка:  -1
fargjon
А сколько с нашей стороны попало в лазареты??? Больше 100!!!
Про погибших молчу. Сколько техники нашей враг уничтожил? Больше 10 единиц и это только то что я знаю. А сколько домов разрушил
Тупая статистика. С учетом что воюем на своей земле и разрушаем все своё.
Бред.
Жеральд    01.08.2020, 18:25
Оценка:  -1
Жеральд
6 лет договариваются...какой-то треш...накуй такие договоренности?людей держат за скот...что в маскве,что в Киеве,одинаково
Мидди    01.08.2020, 17:29
Оценка:  +2
Мидди
Странные отчёты)) Если ликвидированные,то как они стали не боевые?
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