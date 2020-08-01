Десятки убитых: В Штабе отчитались о ликвидированных боевиках за июль

После наступления перемирия оккупанты продолжают нести потери, но теперь исключительно небоевые.

В период с 1 по 26 июля на Донбассе в ходе боевых действий погибли и ранены десятки представителей незаконных военных формирований ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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“Враг понес невосполнимые потери, которые составили 61 человек (46 из которых боевые) и 54 раненых и травмированных (40 из которых боевые). Кроме этого наши воины уничтожили 12 единиц вражеского вооружения и военной техники“, - говорится в сообщении.

После того, как 27 июля вступило в силу новый режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, боевики продолжили нести небоевые потери. Так умершими оккупанты потеряли 3 человека и пострадавшими – 4.

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Это произошло вследствие неосторожного обращения с оружием, употребления алкоголя и наркотических веществ, попыток самоубийства и тому подобное, - сообщили в Штабе ООС.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.