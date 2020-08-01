Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ВСУ призвали более 16 тысяч человек

Комментариев: 0
Всем призывникам перед отправкой в войска проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19.
Призыв выполнен на 100% от плана
Призыв выполнен на 100% от плана
Минобороны Украины

В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу, который проводился в течение мая – июля. Об этом сообщает Минобороны в субботу, 1 августа.

По данным Главного управления персонала Генштаба ВСУ, призывными комиссиями и военными комиссариатами плановое задание выполнено на 100%. Призвано и отправлено в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в: ВСУ – 9 000 человек; Нацгвардию – 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта – 700 человек; Госпогранслужбу – 1 300 человек.

Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились тесты на выявление коронавируса COVID-19.

"Особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые желают учиться для получения следующего высшего уровня образования", – говорится в сообщении.

Ранее Минобразования обратилось к Минобороны с просьбой предоставить отсрочку от весеннего призыва на срочную военную службу для выпускников школ. В МОН также объяснили, как получить отсрочку.

Киевские студенты будут обжаловать призыв в армию

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минобороны, призыв, ВСУ, призывники, призыв в армию
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь