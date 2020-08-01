В поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину

Злоумышленником оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич. Ранее он был трижды судим.

Правоохранители задержали злоумышленника, совершившего нападение на пассажирку поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь. Об этом сообщает Укрзализныця в субботу, 1 августа.

"Мужчину, который 1 августа во время движения поезда №84 сообщением Киев-Мариуполь совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения, был задержан Национальной полицией Украины", – говорится в сообщении.

По информации пассажирки Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды пробрался в купе, где она находилась с несовершеннолетним сыном, и начал наносить ей телесные повреждения и пытался изнасиловать.

Об инциденте было сообщили машинисту и начальнику поезда. После чего злоумышленник был задержан правоохранителями, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

"Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие. Укрзализныця приносит искренние извинения пострадавшей пассажирке и еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", – сказано в сообщении.

Позже заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил, что злоумышленника, избившего и пытавшегося изнасиловать Анастасию Луговую ночью в поезде задержала полиция, а также отметил, что мужчине уже готовится подозрение.

"Полиция и прокуратура готовит ему подозрение по статьям – нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования. Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", – написал Геращенко на странице в Facebook.

Замглавы МВД также отметил, что злоумышленник – уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения – ранее был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 за хулиганство, 2008 году – за кражу.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку у нее дома. Вскоре полиции удалось обнаружить и задержать насильника.

А на Винниччине мужчина избил и изнасиловал ребенка. Подозреваемый оказался родственником ребенка.

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