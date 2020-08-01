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Умер замкомандира Украинской добровольческой армии

Комментариев: 3
Андрей Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью. Комбату поставили диагноз – рак желудка.
Андрей Гергерт лечился в Австрии, в Киеве и Львове
Андрей Гергерт лечился в Австрии, в Киеве и Львове
Батальон Аратта / Facebook

Заместитель командующего Украинской добровольческой армии (УДА), командир 8-го отдельного батальона Аратта Андрей Гергерт (Червень) скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщается на странице батальона в Facebook в субботу, 1 августа.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрей Гергерт. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон пополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", – говорится в сообщении.

Указано, что Гергерт долгое время боролся с тяжелой болезнью. В конце июня сообщалось, что комбату поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

Ранее на этой неделе в штабе ООС сообщили, что на Донбассе умерли трое военных. Утверждалось, что причиной их смерти стало резкое ухудшение состояния здоровья.

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Теги: Украина, смерть, военные, умер, военнослужащие, ВСУ, батальон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Рики    01.08.2020, 19:44
Оценка:  +5
Рики
Светлая Память. Низкий Поклон.
myerdfew    01.08.2020, 19:27
Оценка:  -27
myerdfew
Не верю пока не увижу его в гробу!Это либо очередная инсценировка нашей ФСБУ,либо очередной кремлёвский фейк!
bugrov3    01.08.2020, 19:33
Оценка:  +4
bugrov3
кретинадибилаидиёт. пьяный проспится, а долпоёп навсегда.
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