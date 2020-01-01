В Севастополе внедорожник влетел в автобус: 14 пострадавших

Водитель Mercedes был пьян. В отношении него составили протокол. Материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав.

Пострадавшие есть как в автобусе, так и в легковом автомобиле vesti92.ru

В аннексированном Севастополе на улице Дмитрий Ульянова внедорожник Mercedes врезался в ехавший впереди маршрутный автобус. Пострадали 14 человек, сообщает ТАСС в субботу, 1 августа.

Указано, пострадавшие есть как в автобусе, так и в легковом автомобиле. Среди них шестеро детей.

Также стало известно, что водитель Mercedes был пьян. В отношении него составили протокол, материалы будут направлены в суд для лишения его водительских прав.

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Накануне в Крыму микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик на трассе Таврида. Погибли девять человек, еще девять пострадали.

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