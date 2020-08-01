Тернополь отказался ужесточать карантин

Горсовет Тернополя рассмотрит законность постановления об отнесении города в красной зоне.

Показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе пошли на спад и держатся на низком уровне Суспільне

Местные власти Тернополя будут ужесточать карантинные ограничения, несмотря на то, что государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях отнесла Тернополь к красной зоне карантина. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольского горсовета в субботу, 1 августа.

Указано, что показатели заболеваемости коронавирусом в Тернополе в последние дни пошли на спад и держатся на низком уровне. Так, по состоянию на 1 августа в городе:

среднее количество ПЦР-тестирований составляет 78,1 (показатель должен быть не менее 24);

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 11,1 (нормальный показатель – 11);

показатель динамики роста случаев инфицирования – 12,5 (нормальный показатель – 10).

В горсовете заявили, что "красный" уровень устанавливается в случае загруженности больниц более чем 75%, но в Тернополе этот показатель составляет 46,89%.

"С понедельника, 3 августа, предприятия, учреждения и организации Тернополя будут работать в обычном режиме", – отметили в горсовете.

Также указано, что в понедельник мэр Сергей Надал созовет внеочередную сессию горсовета, во время которой на рассмотрение депутатов будет вынесен вопрос оценки законности постановления об отнесении Тернополя в красной зоне.

Напомним, 31 июля Кабмин разделил регионы Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны карантина. К последней отнесли Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. При этом Киев попал в зеленую зону, потому что его показатели не превышали принятые нормы пять дней подряд.

В Минздраве заверили, что в решении о распределении регионов по зонам нет политического подтекста.

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