Пограничники получили "натовские" штурмовые винтовки

Штурмовые винтовки UAR-15 под патрон калибра 5,56x45 мм полностью заменят автомат Калашникова.

Винтовки UAR-15 производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих Госпогранслужба Украины

Государственная пограничная служба Украины получила новые штурмовые винтовки для спецназовцев. Об этом сообщается на сайте ГПСУ в субботу, 1 августа.

"10-й отдельный отряд оперативного реагирования ДОЗОР получил новые штурмовые винтовки UAR-15 под патрон 5,56x45 мм. Это наиболее распространенный калибр оружия в странах Североатлантического Альянса. Планируется, что UAR-15 полностью заменит автомат Калашникова", – говорится в сообщении.

Указано, что эта винтовка имеет модульную компоновку, верхняя часть ствольной коробки и струйка имеют направляющие типа Пикатини для установки прицельных приспособлений и других тактических аксессуаров.

В этой модели применена газовая система CARBINE с регулируемым газовым блоком, который обеспечивает плавную работу автоматики.

Модульная конструкция позволяет легко производить замену всевозможных компонентов: Например, струйки, пистолетной рукоятки и других навесных принадлежностей, тем самым настраивая винтовку для удобства в эксплуатации.

Винтовки производятся в Украине из отечественных и американских комплектующих. В частности, ствол и ударно-спусковой механизм, от которых напрямую зависит кучность стрельбы, изготовлены в США в компании Daniel Defense.

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Ранее сообщалось, что нацгвардейцы получили винтовки UAR-15. Первым новое оружие испытал отдельный отряд специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

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