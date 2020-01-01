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Суд арестовал подозреваемого в нападении на женщину в поезде

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Инцидент был квалифицирован по статьям о сексуальном насилии и умышленное телесное повреждение средней тяжести.
Виталий Рудзько будет сидеть 60 суток под стражей без права внесения залога
Виталий Рудзько будет сидеть 60 суток под стражей без права внесения залога
Нацполиция Украины

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 1 августа.

Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

Инцидент был квалифицирован по статьям о сексуальном насилии и умышленное телесное повреждение средней тяжести (ч.1 ст.153, ч.2 ст.122 УК Украины). В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Также стало известно, что подозреваемого зовут Виталий Рудзько. Он напал на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде с ребенком.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку у нее дома. Вскоре полиции удалось обнаружить и задержать насильника.

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Теги: Киев, Поезд, полиция, поезда, изнасилование, насилие, изнасилования, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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