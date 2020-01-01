Суд арестовал подозреваемого в нападении на женщину в поезде

Инцидент был квалифицирован по статьям о сексуальном насилии и умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Виталий Рудзько будет сидеть 60 суток под стражей без права внесения залога Нацполиция Украины

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на женщину в поезде Киев-Мариуполь. Подозреваемому в совершении преступления уроженцу Запорожья избрана мера пресечения. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в субботу, 1 августа.

Подозреваемому мужчине избрана мера пресечения в виде 60 суток под стражей без права внесения залога.

Инцидент был квалифицирован по статьям о сексуальном насилии и умышленное телесное повреждение средней тяжести (ч.1 ст.153, ч.2 ст.122 УК Украины). В случае доказательства вины мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник пытался изнасиловать женщину. Также стало известно, что подозреваемого зовут Виталий Рудзько. Он напал на Анастасию Луговую, которая ехала в поезде с ребенком.

Ранее в Новоодесском районе Николаевской области мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку у нее дома. Вскоре полиции удалось обнаружить и задержать насильника.

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