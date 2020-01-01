В Одесской области выявили 60 тысяч "квадратов" конопли

Дельцы хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала.

В Одесской области обнаружили крупную плантацию конопли, стоимость которой на "черном рынке" может достигать 40 млн гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 1 августа.

"Пограничники Измаильского отряда Морской охраны в Ренийском районе Одесской области обнаружили хорошо оборудованную плантацию конопли с капельным орошением и признаками культивирования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дельцы хорошо продумали расположение своего "хозяйства" среди заводненных участков побережья межозерного канала, куда сложно добраться даже ознакомленным специалистам.

"Но от острой оптики пограничного квадрокоптера сочную зелень характерных кустов на четырех участках общей площадью около 60 тысяч квадратных метров скрыть не удалось", – добавили в ГПСУ.

Всего правоохранители насчитали более 1700 кустов конопли зелья. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности.

Владельцам плантации грозит ответственность по статье о незаконных посевах или выращивании снотворного мака или конопли (ст. 310 УК Украины).

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Ранее в Киеве обнаружили плантацию конопли в частной теплице. Она была оснащена системой полива, вентиляцией и освещением. Изъято 440 кустов растений.

Также сообщалось, что на Прикарпатье комбайном уничтожили почти 90 тысяч кустов конопли.

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