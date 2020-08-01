В Одесском СИЗО цены на платные камеры будут стабильны независимо от сезона, пошутил глава Минюста.

В Одесском СИЗО начали работать две платных камеры, одна для двоих, другая – для трех человек. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook в субботу, 1 августа.

"В Одессе всегда круто, поэтому цены стабильны независимо от сезона: сутки - 985 грн, неделя - 3502 грн, месяц - 4093 грн. Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков следует добавлять сертификат на платную камеру. А сами сертификаты можно приобрести здесь", - написал министр.

Он добавил, что платные камеры заработали и в Николаеве.

"Но там дешевле. Сутки - 452 грн, неделя - 1 540 грн, месяц - 3 666 грн", - отметил министр.

Cмотрите фотогалерею: Малюська показал платные камеры в Одесском СИЗО

Напомним, Минюст запустил открытие люкс-апартаментов в СИЗО. Вырученные деньги от заключенных за услугу пользования VIP-камерами направляют на ремонт бесплатных камер.

На прошлой неделе Денис Малюська презентовал "подарочные сертификаты" в СИЗО. Платные камеры уже ждут именинников, пошутил тогда министр.

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