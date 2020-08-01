ОБСЕ выявила 225 нарушений перемирия на Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки. Он получил ранение левой руки шрапнелью.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе зафиксировали 225 нарушений режима тишины после вступления в действие перемирия с 27 июля. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в субботу, 1 июля.

"Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля – ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", – говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.

За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.

Также в ОБСЕ подтвердили ранение мирного жителя Марьинки 27 июля. Раненого мужчину доставили в медицинское учреждение в Курахово. Медицинский персонал рассказал наблюдателям, что мужчина получил ранение левой руки шрапнелью.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты совершили четыре обстрела позиций украинских военных на Донбассе.

Как сообщалось, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе. По данным штаба ООС, за этот период ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

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