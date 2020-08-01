В Крыму мужчина нагайкой выгнал отдыхающих с пляжа

Полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством".

В аннексированном Крыму охранник одного из санаториев с помощью нагайки прогнал с пляжа семью с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 1 августа.

"Мужчина утверждал, что данный участок пляжа – частная территория. После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море", – говорится в сообщении.

На ролике также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.

Утверждается, что местная полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством". При этом заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.

Напомним, в Крыму пациент ударом ножа отправил врача скорой помощи в реанимацию. Медработник получил ранение в шею.

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