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В Крыму мужчина нагайкой выгнал отдыхающих с пляжа

Комментариев: 2
Полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством".

В аннексированном Крыму охранник одного из санаториев с помощью нагайки прогнал с пляжа семью с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 1 августа.

"Мужчина утверждал, что данный участок пляжа – частная территория. После перебранки, по словам автора видео, семья перешла в другое место, однако охранник пошел за ними, собрал в охапку их вещи и выбросил в море", – говорится в сообщении.

На ролике также видно, как он пытается выбить телефон из рук женщины, которая вела съемку.

Утверждается, что местная полиция изучает эту информацию и обещает принять решение "в соответствии с законодательством". При этом заявлений в правоохранительные органы по этому инциденту не поступало.

Напомним, в Крыму пациент ударом ножа отправил врача скорой помощи в реанимацию. Медработник получил ранение в шею.

Также сообщалось, что в Севастополе выявили коронавирус у трех туристов, которые приехали в украинский город из соседней России.

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Теги: Крым, видео, туристы, отдых, охранник, отдых в Крыму, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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myerdfew    01.08.2020, 23:58
Оценка:  -26
myerdfew
Так то ж в России.А у нас как ставили заборы,так и ставят.Как брали деньги за проход к берегу,так и берут.И насрать этим барыгам на Закон,принятый в прошлом году о свободном доступе к берегам всех водоёмов...
sebax    01.08.2020, 23:31
Оценка:  +11
sebax
Камені з неба - на численні прохання місцевих мешканців та російських посіпак
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