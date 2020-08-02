Глава МИД объяснил, для чего Украине дипотношения с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что подходить к этому вопросу следует практически.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сохранить дипломатические отношения с РФ стоит для помощи сотням украинских политзаключенных на российской территории. Об этом, в субботу, 1 августа, дипломат заявил в интервью изданию Главком.

По словам министра, Украине необходимо иметь в РФ ограниченное дипломатическое присутствие, которое позволит защищать интересы украинцев на территории соседней страны.

"У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан, а Россия по сути охотится на них в оккупированном Крыму, у себя на территориях, это была бы ошибка", - сказал Кулеба.

Также, глава МИД объяснил, почему Украину не устраивает вариант европейского посредничества в общении с Россией.

"Берем Польшу. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет. Поэтому надо практически ко всему этому подходить", - подчеркнул он.

Ранее глава украинского дипведомства заявил, что Украина ожидает от официальной Варшавы активного участия в международном дипломатическом процессе по реинтеграции Крыма.

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