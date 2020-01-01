Луческу получит один миллион евро в случае завоевания чемпионства Динамо
В соответствии с контрактом Мирчи Луческу с футбольным клубом Динамо, он получит бонус в размере миллиона евро в случае победы столичной команды в чемпионате Украины. Об этом, в субботу, 1 августа, румынское издание Ziare со ссылкой на собственный источник.
Также, в случае триумфа в предстоящем матче Суперкубка Украины против "горняков", который состоится 25 августа, 75-летний Мирча Луческу дополнительно заработает 50 тысяч евро.
Всего же зарплата Луческу в Динамо составляет 150 тысяч евро в месяц.
Ранее главный тренер Динамо Мирча Луческу провел первую тренировку с командой. Первая встреча с новым тренером прошла на учебно-тренировочной базе Динамо в Вите-Литовской.
Также, лидер ультрас Декстер выступил с жесткой критикой президента Игоря Суркиса и румынского специалиста, а в группировке пообещали, что устроят протест.
Напомним, Луческу рассказал, кто войдет в его штаб. Специалист также обозначил, почему команда не сможет начать подготовку к сезону полноценно.
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