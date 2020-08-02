Кравчук заявляет, что не навредит Украине

Кравчук заявил, что компромиссы при переговорах будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не станут.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что не навредит Украине и не подпишет ни один документ, который будет идти вразрез с интересами государства. Об этом, в субботу, 1 августа он заявил в эфире телеканала Украина 24.

"Я буду говорить с кем угодно, но я никогда не подпишу документ, который навредит Украине. Те ультра-патриоты, которые меня критикуют, что я с кем-то говорю, уже подписали Минские договоренности, где мы до сегодняшнего дня не можем занять точную и четкую позицию. Потому что они же подписали, что сначала выборы, а потом граница, и все законы, которые будут приниматься Верховной Радой, согласовывать с "ДНР/ ЛНР".

Также, Кравчук заявил, что для восстановления мира на Донбассе готов разговаривать с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но только в контексте интересов Украины.

Он подчеркнул, что "речь идет не о прямых переговорах с главарями "ЛДНР", а с представителями двух областей, которые могут написать свою дорожную карту и согласовать ее с Киевом для дальнейшей реализации на высшем уровне".

"Есть люди, которые могут быть переговорщиками. Скажем, Офис президента подписывает указ о назначении на должность в Минскую группу Фокина. Он и приглашает, и может говорить о том, чего они на самом деле хотят", - сказал Кравчук.

Ранее новый глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что восстановить мир на востоке страны будет сложно без участия Вашингтона.

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